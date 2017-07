Público com 50 anos ou mais encara a sala de aula em busca de saúde

São muitos os motivos que levam ao estudo de outro idioma. Melhorar na profissão costuma ser o mais frequente. Mas, a língua inglesa, especialmente, ajuda muito na hora de viajar para o exterior ou compreender músicas e filmes, por exemplo. Porém, para quem tem mais de 50 anos existe outra razão, ainda mais importante, já que aprender um segundo idioma ajuda, e muito, a melhorar a capacidade e a saúde do nosso cérebro.

Especialistas em doenças degenerativas como o Alzheimer afirmam que 50% dos pacientes poderiam não desenvolver a doença se tivessem feito algo diferente na vida como aprender uma segunda língua, entre outras atividades. Afirmam ainda que é possível retardar o aparecimento da doença em cinco anos apenas com o aprendizado de um segundo idioma.

Da constatação da mudança no perfil populacional brasileiro – que está aumentando na faixa etária de 50 anos para mais – e os novos hábitos deste público – cada vez mais ativo e disposto a novas experiências, especialmente, viagens e relacionamentos – nasceu a curitibana Tea Time – Inglês para Maiores de 50 ANOS, uma escola voltada exclusivamente ao público com 50 anos ou mais. Sua metodologia vale-se de textos, músicas, filmes, com direito até à hora do chá para a prática do idioma.

Segundo a sócia-proprietária da Tea Time, Renata Gardiano, muitos são os benefícios quando a pessoa se torna bilíngue, entre eles, a melhora do vocabulário e da inteligência, maior poder de decisão, envelhecimento mais lento, cérebro mais eficiente e, consequentemente, melhor memória, maior percepção e atenção e aumento da criatividade.

Nas aulas e nos corredores da Tea Time há muito afeto. Estes encontros proporcionam a oportunidade de as pessoas formarem novos círculos de amizade, conhecerem um novo modo de vida e desenvolverem um novo olhar sobre o envelhecimento.

Por ser diferenciada, a Tea Time recebe alunos em qualquer época do ano. As aulas podem ser uma ou duas vezes por semana, com turmas de no máximo oito alunos. Às sextas-feiras, a escola oferece atividade extra para colocar o inglês em prática fora da sala de aula, com atividades como o Clube do Livro, cinema, apresentações e passeios temáticos.

A Tea Time funciona em duas unidades, uma no Batel, na Alameda Presidente Taunay, n.º 540, e outra na Fábrika, no Alto da XV, na Rua Fernando Amaro, n.º 60. O telefone é 41 3203 9727 (Batel) e 41 3044 0444 (Alto da XV).