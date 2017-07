(foto: Divulgação/CMC)

Um projeto apresentado na Câmara Municipal de Curitiba prevê que o consumidor ganhe o produto caso perceba que ele estava à venda com o prazo de validade vencido. A proposta é do vereador Dr. Wolmir Aguiar (PSC). A intenção, diz o parlamentar, é incentivar os consumidores a checarem o prazo de validade do quem compram.

“Pela proposta, o cidadão passa a auxiliar diária e diretamente os órgãos fiscalizadores, promovendo o equilíbrio nas relações de consumo e incentivando os fornecedores a desenvolverem meios ainda mais eficientes de controle de qualidade”, argumenta Dr. Wolmir. No projeto, ele diz que a ideia foi inspirada na campanha “De olho na validade”, realizada em 2015 pelo Procon-PR, pela Associação Paranaense de Supermercados, pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Ministério Público do Paraná.

O projeto determina que, uma vez constatado pelo consumidor que o produto está vencido, ele deverá ser trocado gratuitamente, em igual quantidade e preço, por outro idêntico ou similar. “Além de estimular que o consumidor confira o prazo, pede que o fornecedor busque uma solução imediata ao problema pelo fornecedor”, justifica o vereador.

Segundo a proposta, não havendo produto idêntico com prazo de validade regular, o consumidor poderá optar por receber gratuitamente “qualquer outro de igual característica e composição”. Se ele tiver valor superior, a diferença deverá ser paga pelo consumidor. Além disso, os estabelecimentos terão que afixar em local visível aos consumidores, de forma clara e objetiva, a cópia da lei municipal.