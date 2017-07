Fundação Cultural fará remoção de pichações da Praça 19 de Dezembro

(foto: Luiz Costa/SMCS)

Uma equipe da Coordenação de Preservação e Conservação de Acervos da Fundação Cultural de Curitiba fará, a partir da tarde desta quarta-feira (12/7), o trabalho de remoção de pichações nas obras e painéis artísticos da Praça 19 de Dezembro. A ação será realizada pela Prefeitura em parceria com a Associação Comercial do Paraná, que acionou empresas apoiadoras para fornecimento de equipamentos e material de limpeza dos monumentos.

Os produtos serão fornecidos pela Performance Econano, empresa de pesquisa e desenvolvimento de produtos nanotecnológicos para limpeza e impermeabilização de superfícies. O removedor a ser utilizado é da Nova Linha Especial da Vonder.

A Praça 19 de Dezembro é marco do centenário de emancipação do Paraná e abriga um conjunto de monumentos formado por obras de importantes artistas paranaenses. Nele estão o painel de granito executado em relevo por Erbo Stenzel e Humberto Cozzo, que representa os ciclos econômicos do Estado e, no lado oposto, o painel com desenhos de Poty Lazzarotto em azulejos coloridos. Também estão lá o obelisco de concreto armado com 30 m de altura com o símbolo do Estado, a estátua do Homem Nu, que homenageia o trabalhador paranaense, e a Estátua da Justiça (a Mulher Nua), também feitas por Erbo Stenzel e Humberto Cozzo.

De acordo com a coordenadora de Preservação de Acervos da FCC, Cláudia Arioli, a previsão é que o trabalho de remoção das tintas termine na sexta-feira.

Campanha

A limpeza da praça faz parte da campanha Pichação é Crime. Denuncie, que está sendo retomada pela Associação Comercial do Paraná com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e outros segmentos da sociedade organizada.

No próximo domingo (16/7), a Associação Comercial promove uma ação simbólica de despiche das fachadas e portas de alguns estabelecimentos situados na quadra do edifício Barão do Serro Azul, sede da ACP, no Centro. A iniciativa está inserida nas comemorações alusivas ao Dia do Comerciante.