Bruno Gissoni nega ser ele em vídeo íntimo que circula na web

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Gissoni usou seu perfil no Instagram na noite de segunda (10) para falar sobre um suposto vídeo dele fazendo sexo que está circulando na internet. O ator garantiu que não é ele na filmagem e explicou detalhes que provam que se trata de outra pessoa. "Tá rolando um vídeo aí de 'nheco nheco', mandaram até para a minha mãe, para o meu tio. Minha mãe me ligou desesperada, preocupadíssima. Mas infelizmente não sou eu. A pessoa não tem tatuagem. E eu tenho. Não tem nada a ver comigo, pelo menos eu achei", disse. Sem perder o bom humor, ele ainda brincou sobre mais uma evidência que prova não ser ele no vídeo. "E a terceira coisa que é muito séria e eu fico até meio sem graça de falar... A pessoa, no caso, estava de meia. E eu, no caso, não faço de meia. Mas enfim, viva o amor, torço muito pelo casal."