Detentos fazem rebelião em cadeia em São Mateus do Sul após preso passar mal

(foto: Rede News 24h)

Um princípio de rebelião na cadeia de São Mateus do Sul mobilizou vários policiais no início da tarde desta terça-feira (11).

Segundo informações da rádio Cultura Sul FM, um preso teria passado mal, e os presos, indignados com a situação, deram início a um quebra-quebra. O clima ficou tenso no local, e ainda não há informações de feridos ou danos internos na cadeia.

A 3° Companhia de Polícia Militar de São Mateus do Sul está no local, com apoio já recebido dos agentes de Antônio Olinto. Acionados, também, Rotan e Canil do 27° Batalhão da Polícia Militar (BPM) de União da Vitória.

O preso que havia passado mal foi retirado e levado pelos bombeiros para atendimento. Há gritaria no local e os presos ainda estão tensos. Estão no local várias viaturas e policiais.