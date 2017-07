Curitiba é a cidade mais roqueira do Brasil

(foto: Divulgação)

Em homenagem ao Dia Mundial do Rock, celebrado na próxima quinta-feira (13), a Deezer, a mais diversa e personalizada plataforma de streaming de música, buscou em sua base de dados quais são as bandas e artistas do gênero no Brasil e no mundo mais ouvidos, além de outras curiosidades envolvendo o tema.



Curitiba é a cidade mais roqueira do país. São Paulo ficou em segundo lugar, seguida pelas cidades do Rio de Janeiro (3º), Belo Horizonte (4º) e Brasília (5º). No ranking internacional, o Brasil aparece em 10º lugar, atrás de países como México, Itália e França*.



Entre os 10 artistas e bandas mais tocados na Deezer no Brasil, a liderança fica com a banda britânica Coldplay, com mais de 11 milhões de fãs na plataforma e que virá ao Brasil no fim deste ano para shows de sua mais recente turnê Head Full of Dreams. Em segundo lugar está a banda Charlie Brown Jr, que ainda faz a cabeça da galera com hits como Ela Vai Voltar, Só Os Loucos Sabem e Dias de Luta, Dias de Glória. No terceiro lugar aparecem os cariocas do O Rappa, donos dos hits Pescador de Ilusões e Minha Alma, seguidos pela Legião Urbana, com mais de 700 mil fãs na Deezer.



Confira abaixo as cidades e países mais roqueiras, além de outras curiosidades sobre bandas e artistas de rock:



OS 10 PAÍSES MAIS ROQUEIROS*

Canadá Itália Reino Unido Estados Unidos Espanha México Paraguai França Países Baixos Brasil

*Proporção de streams de músicas do gênero rock sobre o total de streams do país



AS 5 CIDADES MAIS ROQUEIRAS DO BRASIL

Curitiba (PR) São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Belo Horizonte (MG) Brasília (DF)



ARTISTAS/BANDAS DE ROCK MAIS OUVIDOS NO BRASIL

ARTISTAS/BANDAS DE ROCK BRASILEIRAS MAIS OUVIDOS NO ÚLTIMO MÊS

Aproveite para celebrar o Dia do Rock ouvindo o canal dedicado ao gênero na Deezer, o sexto mais ouvido no Brasil. Além disso, você também pode ouvir suas bandas prediletas com nas playlists Rock Brasileiro e Aqui É Rock, ou até mesmo no perfil Rock for Babies para que os pequenos já cresçam ouvindo boa música! Se você é um aficionado por música, não deixe de usar o Flow, recurso exclusivo da Deezer que funciona como uma trilha sonora infinita personalizada baseada nos seus gostos musicais. Aperte o play e não se preocupe mais!