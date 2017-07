Com Paris e LA na briga, COI escolherá duas sedes olímpicas em setembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O COI (Comitê Olímpico Internacional) decidiu nesta terça-feira (11), em Lausanne, na Suíça, que anunciará em setembro as sedes dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028. As definições ocorrerão em sessão da entidade em Lima, no Peru. Paris e Los Angeles são as cidades concorrentes e que agora, portanto, devem receber o megaevento. Resta saber qual ficará com cada edição. O mais provável é que a capital francesa receba a Olimpíada em 2024, e a metrópole norte-americana a seguinte. Cada uma das duas cidades já recebeu os Jogos Olímpicos duas vezes —Paris em 1900 e 1924 e Los Angeles em 1932 e 1984. Inicialmente, o COI escolheria em setembro somente a sede de 2024. Porém, como o número de cidades interessadas em hospedar os Jogos Olímpicos tem decaído a cada ciclo olímpico, o comitê abriu a exceção por ter duas candidaturas fortes em mãos. Na corrida pelos Jogos de 2024, Hamburgo, Roma e Budapeste abandonaram a disputa por problemas financeiros ou desaprovação popular.