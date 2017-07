Candidato à Assembleia Constituinte é assassinado durante campanha na Venezuela

O candidato à Assembleia Nacional Constituinte (ANC) da Venezuela, José Luis Rivas Aranguren, representante do setor trabalhista, foi assassinado a tiros na segunda-feira (10) à tarde no estado de Aragua durante um ato de campanha. A informação é da agência Télam.

No momento em que Aranguren começava a realizar um discurso, uma pessoa misturada ao público disparou a arma contra o líder e, posteriormente, fugiu do lugar, informou a emissora Telesur. Vários candidatos à ANC estavam presentes durante o incidente, ocorrido no município de Girardot. Segundo o Ministério Público, outras duas pessoas também resultaram feridas no ataque.