Homem com camiseta do Paraná rouba carro com criança dentro nos EUA

(foto: Reprodução)

Na segunda-feira (10), um carro foi roubado com uma criança de dois anos dentro dele. O caso aconteceu na cidade de Newark, nos Estados Unidos. Segundo informações, a motorista de 24 anos teria deixado o carro ligado na rua enquanto entregava compras a um parente. Assim que retornou, o carro havia sumido.

Toda a ação foi filmada. Pela imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que a mãe descarrega o porta-malas e leva várias sacolas para dentro da casa de um parente.

Durante sua ausência, um rapaz, usando bonê e camiseta do time do Paraná Clube, vê que o carro está ligado e destrancado. Ele olha em volta e em seguida entra no veículo e desaparece, levando a criança de dois anos no banco de trás.

O veículo foi recuperado com a criança minutos depois.