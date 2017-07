Presidente do Sport diz que Diego Souza se reapresenta nesta quarta

MARCELO DE VICO E ROBERTO OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à longa negociação com o Palmeiras, Diego Souza não apareceu para treinar no Sport na manhã desta terça-feira (11) com os atletas que não estiveram na delegação que venceu o Coritiba. Em mensagem para o presidente do clube, porém, ele ratificou a ausência devido a "problemas pessoais" e disse que irá se reapresentar nesta quarta (12). "Diego chega hoje (terça), se apresenta amanhã (quarta) e continua tudo normalmente como nós sempre dissemos. E ele é atleta do Sport", afirmou Arnaldo Barros à reportagem. "Ele mandou uma mensagem ontem para mim ratificando tudo o que ele já tinha dito e que nós tínhamos dito, que eram problemas pessoais, e está tudo resolvido. Tudo sob controle. Ele chega à noite e só aparece no clube amanhã pela manhã", acrescentou o presidente do Sport. O meia havia sido liberado pela diretoria do Sport para viajar no fim de semana ao Rio de Janeiro, a pedido do seu empresário, Eduardo Uram, sob alegação de problemas pessoais. Caso atuasse contra o Coxa, Diego completaria sua sétima partida pelo rubro-negro no Brasileirão, o que o impediria de atuar por outra equipe na competição. O jogador, então, era esperado pelos dirigentes do Sport nesta terça, mas não apareceu para o treino marcado para as 10h, que contou apenas com cinco jogadores, dois deles em recuperação física após lesão. Na segunda, o presidente do Sport, Arnaldo Barros, disse em entrevista à Rádio Jornal que confiava na palavra do atleta e que aguardava sua reapresentação para esta terça. Ele chegou até mesmo cogitar "tomar as medidas judiciais cabíveis" caso o atleta não retornasse ao clube. Barros havia confirmado no fim de semana que o clube tentava renovação de contrato com o meia, mas que a negociação ainda não havia avançado. Cobiçado por Cuca e com proposta do Palmeiras em mãos, Diego tem contrato com o Sport até o fim de 2018, com mecanismo de renovação para 2019.