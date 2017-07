"Veranico" em Curitiba deve durar mais uma semana

A tarde desta terça-feira (11) tem temperatura acima dos 24ºC em Curitiba, mesmo perto das 17 horas. O sol predominou durante todo o dia e assim deve continuar ao longo desta semana, com temperaturas mais baixas entre a madrugada e o início da manhã e calor de tarde, segundo as previsões no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Já na previsão de longo tempo da Climatempo, este clima fora do comum para o inverno deve durar até a próxima semana, quando está prevista a chegada de uma frente fria que provoca alguma chuva e derruba as temperaturas máximas a partir da quarta-feira (19).