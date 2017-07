Venus vence rival 17 anos mais nova

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A experiente Venus Williams conseguiu parar a sensação Jelena Ostapenko. Em um duelo de gerações, a norte-americana impôs seu ritmo e venceu a partida das quartas de final de Wimbledon por 2 sets a 0: 6/3 e 7/5. A busca por uma vaga na semifinal de Wimbledon colocava frente a frente duas tenistas separadas por 17 anos: Venus, com 37, e Jelena, com 20. Para se ter uma ideia da diferença de gerações, a letã nasceu 11 dias depois que a norte-americana fez sua estreia em Grand Slams.

Mais experiente e pentacampeã de Wimbledon, Venus mostrou autoridade no primeiro set. Depois de conseguir uma quebra, a norte-americana pressionou a campeã de Roland Garros, que mostrava cada vez mais dificuldade para encaixar seu primeiro serviço –terminou a parcial com aproveitamento de 44%.

O segundo set parecia que caminharia da mesma maneira. Logo no terceiro game, Venus conseguiu a quebra e tomou a liderança do placar. Dessa vez, porém, Ostapenko conseguia fazer com que a norte-americana se mexesse mais em quadra e trocasse mais bolas. Com isso, devolveu a quebra no quinto game.

Mesmo mantendo o estilo de movimentação e trocas de bolas, Jelena Ostapenko foi superada por Venus em um momento crucial do set. No 11º game, a norte-americana quebrou o serviço da letã e sacou para o jogo.

Firme em seu serviço, a pentacampeã confirmou a vitória em dois sets.

Na semifinal, Venus Williams enfrenta a britânica Johanna Konta, que derrotou a romena Simona Halep, de virada, por 2 sets a 1. HALEP Simona Halep viu a chance de se tornar número 1 do tênis feminino escapar pelas mãos.

Nesta terça-feira (11), a romena perdeu de virada para a britânica Johanna Konta, nas quartas de final de Wimbledon, e perdeu a oportunidade de ultrapassar Angelique Kerber no ranking da WTA. Com a derrota de Halep, a primeira posição do ranking passará a ser Karolina Pliskova.

A tcheca foi eliminada em Wimbledon ainda na segunda rodada, quando perdeu por 2 sets a 1 para Magdaléna Rybáriková. Depois da vitória no primeiro set, Halep teve a chance de fechar o jogo já na segunda parcial. No tiebreak, a romena tinha dois saques com o placar favorável de 5 a 4.

Em uma reação impressionante, porém, Konta conseguiu a virada e empatou a partida em 1 set a 1. No terceiro set, a britânica conseguiu a quebra de saque logo no quinto game. A partir daí, Konta se manteve firme em seu serviço para impedir qualquer reação de Halep e fechou em 6 games a 4.

Diferentemente de Halep, Konta não perdeu a chance de entrar para a história. Com a vitória, ela se torna a primeira tenista britânica a chegar na semifinal de Wimbledon.