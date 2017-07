Las Palmas anuncia contratação de atacante Calleri, ex-São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Jonathan Calleri acertou transferência para o Las Palmas, time que disputa a elite do Campeonato Espanhol. O jogador argentino foi devolvido pelo West Ham no fim de maio após empréstimo e buscava outra equipe europeia para atuar no segundo semestre. Os direitos econômicos de Calleri estão ligados ao time uruguaio Deportivo Maldonado, clube controlado por empresários. O Las Palmas, em seu site oficial, informou que Calleri buscava um clube europeu para se "revalorizar". O jogador fará exames clínicos nesta quarta. "Tanto o jogador quanto seus representantes entenderam que o melhor destino neste momento seja uma equipe com grande cenário para seguir consolidando na sua revalorização no mercado internacional", publicou o Las Palmas. Na Inglaterra, Calleri teve fraco desempenho. O ex-atacante do São Paulo marcou apenas uma vez em 19 partidas pelo West Ham.