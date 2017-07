Lesão afasta Luís Fabiano por tempo indeterminado no Vasco

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Não bastassem todos os problemas envolvendo São Januário, o Vasco também enfrenta dificuldades em relação ao time. Principal reforço da temporada, o atacante Luis Fabiano está com uma lesão na região do quadril e está entregue ao departamento médico sem previsão de retorno. A dor no local tem trazido desdobramentos para outras partes do corpo, fato que motivou o clube a tomar a decisão de preservá-lo.

"Luis Fabiano está com um problema e vai ficar parado um bom tempo. Ele precisa parar. Está entregue ao departamento médico. O Luis é um jogador extraordinário, que nos faz muita falta, mas queremos o Luis no melhor dele. O departamento médico preferiu segurá-lo para ter um tratamento", declarou o técnico Milton Mendes.

Embora não seja grave, o volante Douglas está com dores no tornozelo direito e é dúvida para a partida desta quarta-feira, contra o Vitória, em Salvador (BA). Além disso, o time ainda tem três desfalques certos por conta de lesão: o meia Nenê, o zagueiro Paulão e o lateral direito Gilberto. Vasco e Vitória se enfrentam às 21h45 no estádio Barradão.