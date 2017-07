Novo técnico do Atlético chega, elogia o elenco e pode estrear quarta

Kelly e Fabiano conversam em treinamento no CAT do Caju (foto: Geraldo Bubniak)

Fabiano Soares, 51 anos, foi apresentado nessa terça-feira (dia 11) como novo técnico do Atlético Paranaense. E já comandou o primeiro treinamento, junto com o auxiliar-técnico Kelly, que é funcionário do clube desde 2016.

Se o contrato de Fabiano for publicado no BID da CBF a tempo, o treinador comandará a equipe dentro de campo já nesta quarta-feira (dia 12), contra o Cruzeiro, na Arena da Baixada.

“Eu trabalhei muito para estar aqui num clube de ponta como o Atlético. Passei por todas as etapas. Nunca duvidei do meu potencial”, declarou o treinador, que já comandou Estradense, Bergantiños e Compostela, todos da Espanha, e ainda o Estoril, de Portugal. “É normal que os torcedores não me conheçam. Vivi mais na Europa que no Brasil. Que deem o benefício da dúvida e venham ao estádio”, afirmou.

Na chegada, Fabiano avisou que assistiu a jogos do Atlético e que o elenco tem qualidade. “Estou atualizado. Já vi vários jogos do Atlético por vídeo”, comentou. “Para mim, o elenco é bom. Se estão aqui é porque têm qualidade. Eu entendo o futebol como um estado anímico. Há momentos em que o jogador animicamente não está bem e não está rendendo. Vamos levantar este estado anímico”, explicou.

O presidente do Atlético, Luiz Sallim Emed, explicou a escolha de Fabiano. “Não é querer ser diferente. Não é querer surpreender. O Fabiano não é nenhuma aposta. É um treinador que foi galgando o espaço dele e se preparando”, declarou. “É muito mais verdadeiro você trazer uma pessoa que tem a possibilidade de crescer do que um técnico já reconhecido mas que não consegue administrar toda a tecnologia do clube”, argumentou.