Senadoras de oposição ocupam a Mesa do Senado (foto: Reprodução/Twitter)

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo não cederá em pontos da reforma trabalhista para acabar com obstrução feita por senadoras de oposição, que têm impedido a votação da proposta. Ele disse acreditar que a proposta será votada ainda nesta terça-feira (11) e rechaçou a possibilidade dela sofrer mudanças para voltar a tramitar na Câmara. Por volta das 17 horas, o senador José Medeiros (PSD-MT) protocolou, no Conselho de Ética, ação por quebra de decoro contra as senadoras que protestam contra a reforma trabalhista. O documento tem 15 assinaturas.

"O governo não vai fazer acordo", disse. "E vai votar hoje", completou, após participar de cerimônia no Palácio do Planalto. Nos bastidores, no entanto, auxiliares e assessores presidenciais acreditam que a votação da proposta deve ficar para quarta-feira (12) e avaliam a possibilidade de um acordo com a oposição. A ideia é que seja fechado o compromisso de incluir reivindicações de partidos oposicionistas em medida provisória preparada pelo Ministério do Trabalho com salvaguardas aos trabalhadores.

Estão entre os pontos a quarentena para o contrato intermitente, o trabalho de gestantes em local insalubre e o contrato de trabalhadores autônomos, entre outros. Se houver mudança, o projeto retornará para nova análise da Câmara dos Deputados. A ordem do presidente repassada para a base aliada é de que não sejam feitas em nenhuma hipótese mudanças na proposta, o que criaria o risco dela ser derrotada na Câmara.

O presidente esperava, com a aprovação da reforma trabalhista, tentar amenizar a crise política criada com a tramitação de denúncia contra ele por corrupção passiva. Com a obstrução, o receio é de que o mercado financeiro avalie que ele não tem condições de aprovar a proposta, o que poderia fortalecer movimento pela sua saída temporária do cargo. As senadora Fátima Bezerra (PT-RN) sentou-se e se recusou sair da cadeira do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), o que o levou a interromper a sessão. Eunício reuniu líderes dos partidos na presidência para discutir uma saída e tenta retomar a sessão ainda nesta terça-feira (11).

Obstrução

A sessão de votação foi aberta às 11 horas pela senadora Fátima Bezerra (PT-RN) na companhia de outras três senadoras, que se recusaram a deixar a mesa para dar lugar a Eunício. Às 12h07, Eunício decidiu interromper os trabalhos e, logo depois, cortou a luz do Plenário. O presidente se reuniu com líderes governistas e da oposição na tentativa de um acordo para que as atividades fossem retomadas. Além de Fátima, Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Regina Sousa (PT-PI) mantiveram a ocupação e receberam o apoio das senadoras Lídice da Mata (PSB-BA), Kátia Abreu (PMDB-TO) e também de deputados e deputadas.

A situação causou revolta nos governistas, que alegaram tratar-se de um atentado á democracia. O líder do PSDB, Paulo Bauer (SC), classificou a ocupação da mesa do Plenário do Senado por senadoras da oposição de “procedimento antidemocrático” e “quase um crime político” por impedir o funcionamento do Senado.

"O que está acontecendo hoje no Senado, produzido pelos partidos de esquerda, usando-se das mulheres senadoras, que tomaram a mesa diretora do Plenário, é sem dúvida nenhuma algo que vai exigir do Conselho de Ética do Senado uma avaliação e providências. Esse não é um comportamento compatível com a dignidade política de quem representa o povo brasileiro no Senado da República", afirmou Bauer.

O senador Jorge Viana (PT-AC) amenizou o fato e disse ter havido um ato político. "Sempre sou de mediação. Mas você tem mulheres senadoras, com personalidades muito claras, que estão fazendo aqui um ato político. Elas entenderam chamar a atenção que está tendo um movimento de atropelo do Senado. Espero que daqui a pouco a gente possa conversar com elas. Se a intenção era ter uma atitude política, o parlamento é essencialmente político. Já vai ficar para a história uma posição política de senadoras lutadoras que estão fazendo um protesto contra esse processo legislativo de apreciar a reforma trabalhista desse jeito", afirmou.

Quebra de decoro