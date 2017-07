Festival de Férias de Inverno vai até sexta-feira

As atividades do Festival de Férias de Inverno vão até sexta-feira (14/7) com programação especial na Regional Matriz. Durante a semana, haverá ações educativas do Detran, como apresentações de teatro, demonstração dos cães do Bope da Polícia Militar e a participação da Cia Klaus de Teatro.

O conjunto de atividades integra a programação de jogos e brincadeiras que a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) desenvolve em todas as regionais até o dia 21. Entre as ações oferecidas pela Smelj estão tênis de mesa, xadrez, gincanas, pintura no calçadão da Rua XV. No Centro, as atividades acontecem na Praça do Mercado Central, na Praça Rui Barbosa e na Boca Maldita.

Segundo o coordenador de eventos da Matriz, Juba Machado, as atividades extras foram possíveis graças a uma articulação da Regional. “Tivemos ontem, por exemplo, uma apresentação de teatro sobre o combate à dengue feita pela Guarda Municipal”, conta.

A semana ainda conta com a participação do Atelier Douglas Krieger, da Polícia Militar do Paraná/Bope-P5 e Detran, além da Fundação Cultural, Secretaria Municipal da Saúde, Guarda Municipal.

Diversão e cidadania

A participação nas atividades é gratuita. “Toda a programação foi desenvolvida para promover atividades que estimulam a criatividade, o convívio social, a diversão e a cidadania”, diz o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

A expectativa é que aproximadamente 20 mil pessoas participem do festival. O evento acontece em 39 espaços diferentes nas dez regionais administrativas da Prefeitura, como Centros de Esporte e Lazer (CEL), Clubes da Gente, Centros da Juventude, praças, parques e entidades parceiras.

Mais informações na Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e no Departamento de Lazer/Smelj, (41) 3350-3715.

Programação da Regional Matriz:

Primeira semana: de 11 a 14 de julho

11 de julho

11h - Teatro na Matriz – Praça da Amizade

11h45 - Teatro de fantoches: A Dengue

14h às 17h - Ações educativas (Detran), demonstração do Grupo de Operações com Cães (Bope) e recreação e jogos educativos (Smelj)

12 de julho

11h - Música na Matriz: Coral Cat

14h - Contação de história

14h às 17h - Segurança Alimentar: Tapete saudável e Recreação e jogos educativos (Smelj)

13 de julho

11h - Teatro na Matriz: Sorrir e Pensar

12h - Música na Matriz: Coral Kantos (maestro Cristiano Prestes)

14h às 17h - Recreação e jogos educativos (Smelj), contação de história, exposição de telas e artesanato.

14 de julho

11h - Teatro na Matriz: Praça da Amizade

14h às 17h — Recreação e jogos educativos (Smelj) e demonstração do Grupo de Operações com Cães (Bope)

2ª Semana: de 17 a 21 de Julho

Recreação e jogos educativos (Smelj)

Locais: Cras Vila Torres, CEL Velódromo, Rua XV de Novembro e Boca Maldita

Todos os dias: das 14h às 17h