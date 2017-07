Calçadas da Trajano Reis terão canteiros, bancos e rampas de acessibilidade

(foto: SMCS)

O prefeito Rafael Greca autorizou nesta terça-feira (11/7) o início das obras de reestruturação das calçadas da Rua Trajano Reis, importante via do bairro São Francisco. “Mais uma obra iniciada pela nossa gestão para garantir maior segurança aos ciclistas e pedestres que passam por essa importante região, que há anos precisava ser revitalizada”, afirmou o prefeito.

As calçadas, que hoje são de lousas de granito, serão reconstruídas em concreto usinado e terão rampas de acessibilidade, canteiros com arborização, bancos de madeira. Haverá manutenção na iluminação baixa e travessia elevada em paralelepípedo no cruzamento com a Rua Paula Gomes. A obra será feita num trecho de 180 metros entre as ruas Inácio Lustosa e Presidente Carlos Cavalcanti.

Com a assinatura da ordem de serviço, feita pelo prefeito, a empresa vencedora da licitação, a CNN Construções Civis Ltda., iniciará a construção das calçadas. O prazo para execução será de 90 dias e o custo orçado é de R$ 435 mil, com recursos municipais. A execução é responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas.

Outros projetos

Eduardo Pimentel, secretário de Obras Públicas e vice-prefeito, explicou que, além da Trajano Reis, a Prefeitura vai revitalizar as calçadas da Rua Voluntários da Pátria, nas duas quadras entre as praças Rui Barbosa e Osório. O projeto para obra está em ajustes no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Pimentel acrescentou que as novas calçadas da Trajano Reis serão construídas no mesmo formato das da Rua Padre Camargo, que dão acesso aos laboratórios do Hospital de Clínicas de Curitiba. “Com 55% de execução, as obras estão em bom ritmo e quando concluídas garantirão acessibilidade e conforto aos pacientes e profissionais que passam diariamente pelo local”, afirmou ele.

As obras são feitas na Rua Padre Camargo, entre as ruas Conselheiro Araújo e Agostinho Leão Junior.