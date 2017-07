UEPG publica nesta terça-feira os gabaritos do Vestibular de Inverno

(foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) publica nesta terça-feira (11), às 17 horas, os gabaritos das provas do Vestibular de Inverno 2017, realizadas domingo e segunda-feira (9 e 10). Houve um baixo índice de ausências. Dos 13.689 inscritos, 1.224 (8,94%) não fizeram as provas, que foram aplicadas em 16 cidades paranaenses. Até 1º de setembro, será divulgada a lista de aprovados em primeira chamada.



O responsável pela Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), Edson Luiz Marchisnki, atribui o baixo índice de ausentes, principalmente, ao novo sistema de identificação, que dispensa a apresentação da ficha de inscrição para o acesso aos locais de prova. Agora os candidatos são identificados mediante a coleta das digitais. “Antes, era comum o vestibulando esquecer a ficha de inscrição ou apresentá-la sem fotocópia da identidade e foto, como exigia o concurso”.



De acordo com levantamento da CPS, este é o menor índice de ausência nos quatro últimos concursos vestibulares de inverno da UEPG. “O bom tempo nas 16 cidades em que foram aplicadas as provas também contribuiu para a redução do índice’, completa Edson Marchinski.



PROVAS - A prova de Redação do Vestibular de Inverno da UEPG, este ano, pediu aos candidatos a elaboração de um texto na forma de “resumo”, gênero textual de ampla circulação no meio acadêmico, previsto nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). A atividade se caracteriza pela produção de um novo texto a partir de outro (retextualização). Como base para o resumo, os candidatos receberam um texto de Drauzilo Varella (Frutas e outros vegetais). A redação vale 670 pontos.



Na prova de Conhecimentos Gerais, no domingo, responderam 56 questões nas matérias e Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Química, Matemática, Geografia, Física, História, Biologia e Língua Estrangeira, somando 3.360 pontos. Na segunda-feira, fizeram a prova Vocacionada, respondendo 45 questões de três disciplinas (15 questões por disciplina), de acordo com área de conhecimento de cada curso, totalizando 2.700 pontos. Os cadernos de questões estão disponíveis em www.cps.uepg.br/vestibular.



Mais informações em www.cps.uepg.br/vestibular