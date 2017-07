Cleo Pires diz ter feito sexo a três, com algemas e em lugar público

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo Pires, 34, não tem nenhuma vergonha em revelar segredos da sua vida sexual. A atriz afirmou que já fez sexo a três, em público e com algemas. Conhecida por sensualizar nas redes sociais, a atriz fez novas revelações ao youtuber Caio Fischer em uma recente viagem a paradisíaca Anguilla, ilha a leste de Porto Rico, no mar do Caribe. Dentro de uma piscina, Cleo participou do quadro "Eu Já", do canal “Bora! com Caio Fischer”, no qual a atriz deveria beber um gole de uma de suas bebidas favoritas, rum, se a resposta fosse afirmativa. Sem papas na língua, a atriz falou que usou algemas durante o sexo: "foi bom" -ela deu a entender que tem uma algema em casa para esses momentos mais "selvagem". Cleo também revelou já ter feito sexo a três, em público, e que já traiu e não se sentiu culpada. Cleo disse ainda que nunca ficou com um fá e que já se apaixonou por um parceiro em cena e que quase trocou o nome do parceiro durante o sexo: "Quase!". No ano passado, a Cleo Pires também afirmou a Fischer que tinha muita vontade de experimentar sexo tântrico. "Tenho muita vontade de fazer sexo tântrico, mas ainda não tive oportunidade."