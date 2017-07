Cuca esconde time, mas contará com reforços de Borja, Guerra e Felipe Melo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Assim como já tem sido tradição, Cuca não revelou qual time escalará na partida desta quarta-feira, contra o Corinthians, no Allianz Parque. No treino desta terça, o técnico permitiu que a imprensa entrasse apenas quando os jogadores disputavam um rachão. A certeza é que Felipe Melo, Alejandro Guerra e Miguel Borja estarão à disposição do técnico. Desfalques nas últimas partidas, o trio voltou a estar em campo normalmente, assim como já havia acontecido na segunda-feira. Os dois estrangeiros têm chance de ser titular. Guerra esteve de fora para auxiliar na recuperação do seu filho, que sofreu um acidente doméstico em uma piscina. Ele tem condições de jogo, embora não tenha atuado nas últimas duas partidas. Já Borja foi desfalque no jogo de fim de semana, contra o Cruzeiro, por causa de uma infecção. Ele, no entanto, não tem a certeza de ser titular, especialmente após não ter ido tão bem contra o Barcelona de Guayaquil, nas oitavas de final da Libertadores. Felipe Melo, por sua vez, está há um mês sem atuar e não terá condições de ser titular. Há uma chance dele estar no banco de reservas. Jean já não joga há 20 dias e segue em tratamento intensivo no joelho. Sua participação é dúvida. O Palmeiras deve alcançar ou ficar bem perto do recorde de público do Allianz Parque, chegando perto da casa dos 40 mil ingressos. Mais de 36 mil já foram vendidos. Dentro de casa, o Alviverde não perde desde julho do ano passado. Os corintianos ainda não perderam neste Brasileirão.