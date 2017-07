Presidente do Corinthians critica e vê demagogia em torcida única nos clássicos

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, não poupou críticas sobre a torcida única em clássicos disputados em São Paulo. O assunto surgiu depois que cerca de 1.200 torcedores alvinegros vieram apoiar os jogadores no CT Joaquim Grava na véspera do jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. "Falo nesse assunto todas as vezes que tenho oportunidade com as pessoas certas. Nunca deixei de lado, pelo contrário. Estamos brigando, tentando que as coisas mudem. A torcida já deu manifestações de que merece ter um voto de confiança, se assim posso dizer. Acho que o futebol está perdendo a graça em todos os sentidos", disse o dirigente corintiano. "A violência não está somente na arquibancada, está no país. Não é só no futebol. É uma demagogia grande. Está muito cômodo não sei para quem. Não consigo entender. Queria que alguém me explicasse se isso resolveu algum problema", completou. A decisão de proibir torcedores de times visitantes na casa do mandante deu-se em abril do ano passado. No começo do ano, uma reunião entre os quatro grandes de São Paulo, Federação Paulista de Futebol, o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar e Civil manteve a decisão para a temporada 2017. Roberto também mencionou a punição cumprida pelo clube na última partida disputada em Itaquera. O setor Norte da Arena ficou fechado pod determinação do STJD depois de torcedores acenderem sinalizadores no local "A legislação esportiva está aí e tem que ser cumprida. Mas bloquear o setor Norte, como foi sábado, muda o que? O torcedor estava lá do mesmo jeito. É um me engana que eu gosto, só prejudica o clube financeiramente. A violência não sai da arquibancada. Ela está em todo país, todas as equinas, é só abrir o jornal e você vê, morre um, matam dez. Está muito cômodo as coisas ficarem assim", frisou.