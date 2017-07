CineMaterna traz 'Mulher-Maravilha'

O Shopping Total Curitiba promove hoje mais uma edição do projeto CineMaterna – uma sessão especial de cinema para mamães/papais e bebês. O filme escolhido pelo público foi Mulher Maravilha e a sessão está marcada para as 14 horas. O sessões do CineMaterna acontecem uma vez por mês no Total e contam com o apoio da Mili, que fornece produtos para os bebês.

O CineMaterna reúne mães com bebês de até 18 meses, que recebem cuidados especiais como iluminação reduzida, som e ar-condicionado suaves, e salas com estacionamento para carrinhos de bebês, entre outras facilidades.