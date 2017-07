Olhar feminino na produção de cerveja artesanal

Uma das fotos da exposição no Hostel Roma (foto: Isa Vellozo / Divulgação)

As fábricas de cervejas especiais brotam por todos os cantos de Curitiba. O gosto pela bebida ganhou espaço e, rompendo estereótipos, é também muito apreciado pelas mulheres. A partir disso, a diretora de eventos da Rede Empresarial do Centro Histórico de Curitiba, Francielle Zuffo, convidou o Coletivo Sibilas para visitar e registrar o processo de fabricação em três cervejarias da cidade e região. O convite abriu as portas para uma exposição fotográfica no V Festival de Inverno de Curitiba.

O coletivo é composto por Isa Vellozo, Janine Bello, Johanna Lieskow, Ju Rybzinski, Lu Berlese e Tati Dellani, que além do amor pela fotografia, tem em comum a paixão pela cerveja.



Serviço

Exposição fotográfica no V Festival de Inverno de Curitiba

Onde: Hostel Roma (Rua Barão do Rio Branco, 805 – Centro)

Quando: Amanhã, às 19h30

Quanto: Entrada Franca