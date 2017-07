Em 1º treino completo no São Paulo, Dorival põe Cueva entre os titulares

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, Dorival Júnior teve o elenco completo para treinar o São Paulo. E o técnico apresentou algumas faces de sua filosofia de jogo. Primeiro, durante o aquecimento, incentivando os jogadores a cumprirem os exercícios sempre com "dinâmica". Depois, em duas atividades táticas, prezando por explicações didáticas e sem fazer a bola rolar. E, no esboço de time titular, o treinador apresentou Christian Cueva como principal novidade. O peruano integrou equipe formada por Renan Ribeiro, Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Gómez; Pratto. Dorival posicionou os dez atletas de linha no campo de ataque, para simular pressão sobre o adversário. Setor por setor, passou orientações e exemplificou conduzindo a bola ou correndo em espaços vazios. A quantidade de informação passada para os atletas impressionou. Alguns, inclusive, não deixaram o campo no CT da Barra Funda ao fim da atividade, e ficaram tirando dúvidas com companheiros ou até mesmo com o auxiliar Lucas Silvestre - foi o caso de Rodrigo Caio, que tem como costume debater treinos e táticas com a comissão técnica desde garoto. O trabalho tático ainda teve uma parte inicial, feita para testar a linha defensiva e a dupla de volantes contra oito jogadores ofensivos. Durante o aquecimento, que abriu a tarde, o ritmo era outro. As explicações davam lugar a gritos de ordem e incentivo para tornar os exercícios mais fortes. Entre circuitos para aprimorar passes e domínios e outros aplicados pelo preparador físico Celso Rezende, Dorival pedia para "colocar dinâmica nos toques" e para que os atletas sempre arrancassem após passar para os colegas. Foram quase 30 minutos seguindo esses circuitos, que já começavam a dar dicas sobre o primeiro time formado pelo novo técnico. Além dos 11 usados no trabalho tático, outros dois podem ser observados mais de perto na atividade desta quarta-feira, a última antes da partida contra o Atlético-GO: o lateral-direito Bruno e o meia Lucas Fernandes. Os times, os dois últimos do Campeonato Brasileiro, se enfrentam na quinta, 19h30, no Morumbi, pela 13ª rodada da Série A.