Peça 'Refluxo' lidera a lista de indicados do Prêmio Shell-SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com três indicações, a peça "Refluxo" lidera a lista de indicados do primeiro semestre de 2017 ao Prêmio Shell de Teatro de São Paulo. O espetáculo concorre nas categorias autor (Angela Ribeiro), direção e cenário (ambos de Eric Lenate). Na sequência está "Constelações", com duas indicações: cenário (de Veronica Valle e Mateus Viana) e iluminação (Domingos Quintiliano). Entre os atores, concorrem Ary Fontura (por "Num Lago Dourado") e Sergio Guizé ("Oeste Verdadeiro"). Amanda Lyra ("Quarto 19") e Ilana Kaplan ("Baixa Terapia") listam entre as atrizes. A lista do primeiro semestre será somada à dos indicados do segundo semestre deste ano. Os ganhadores serão anunciados no primeiro trimestre de 2018 e cada vencedor receberá R$ 8 mil. CONFIRA OS INDICADOS: AUTOR Angela Ribeiro por "Refluxo" Munir Pedrosa por "Hotel Mariana" DIREÇÃO Eric Lenate por "Refluxo" Nelson Baskerville por "Eigengrau - no escuro" ATOR Ary Fontura por "Num lago dourado" Sergio Guizé por "Oeste verdadeiro" ATRIZ Amanda Lyra por "Quarto 19" Ilana Kaplan por "Baixa terapia, uma comédia no divã" CENÁRIO Eric Lenate por "Refluxo" Veronica Valle e Mateus Viana por "Constelações" FIGURINO Bia Pieratti, Carol Reissman e Lenin Cattai por "Pessoas brutas" Telumi Hellen por "Esperando Godot" ILUMINAÇÃO Adriana Ortiz por "Monólogo público" Domingos Quintiliano por "Constelações" MÚSICA Marcelo Pellegrini por "Pagliacci" Wagner Passos por "Fuente Ovejuna" INOVAÇÃO Mundana Companhia pela ocupação de espaços urbanos não convencionais com a adaptação do espetáculo "Na selva das cidades" de Bertold Brecht. Teatro de Contêiner Mungunzá pelo uso arquitetônico inédito voltado para o teatro, inserido em região degradada do Centro de São Paulo.