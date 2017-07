Contratações da Record para nova novela repercutem na Globo

As últimas contratações feitas pela Record para o elenco de 'Apocalipse', dentre elas Joana Fomm, Selma Egrei, Flávio Galvão, Leona Cavalli e Emílio Orciollo Netto, repercutiram positivamente em todo mercado e de modo particular na Globo. Por lá, o sentimento é que a concorrente está montando um grupo bem interessante e vem muito forte nesta próxima novela que estreia em novembro. Os investimentos em contratações, de um lado e de outro, só estão sendo possíveis porque tanto Globo quanto Record decidiram diminuir o número de contratos fixos e investir no vínculo por obra, permitindo assim essa intensa movimentação. Hoje, permanecem com contrato longo, em ambos os casos, apenas aqueles considerados imprescindíveis e no radar dos próximos trabalhos. Tudo isso estabelecendo um vai e vem dos mais saudáveis.

Mais três

Ontem, também para 'Apocalipse', a Record definiu as contratações de Lisandra Souto, Marcos Winter e Luíza Tomé. O elenco, com todos esses nomes, está praticamente fechado.

À procura

A Eyeworks está em busca de um novo diretor para o 'Programa do Porchat'. Assunto, aliás, visto como prioridade. Até bem pouco tempo negada, a saída de Diego Pignatari agora é dada como certa.

Passo seguinte

A busca de nomes no mercado, inclusive com o próprio Porchat se empenhando, está acontecendo há dias. Entre os procurados, Rodrigo Branco, que no passado trabalhou com Marcia Goldschmidt e Adriane Galisteu. Morando nos Estados Unidos, e muito bem por lá, não aceitou.

Sutileza

O 'Vale Urgente', da Band, como mais um dos muitos policiais da TV, foi direto no seu recado. Em uma faixa, ocupando toda a parte debaixo da tela, o aviso: “se você não quer virar notícia, não cometa crime”.

Muito do bem

Na noite de segunda, avisado pelo Renato Peters, soube da morte do repórter esportivo Eduardo Luiz, o 'Ligeirinho', com quem tive oportunidade de trabalhar, bem lá no começo. Vítima de infarto, foi sepultado ontem.

Vem aí

Já está fechada, confirmada para o final do ano, a segunda temporada do 'Pesadelo na Cozinha'. Produção da Eyeworks, exibição na Band. Tudo igual àprimeira, inclusive repetindo a apresentação de Erick Jacquin.

Offroad

A Rede TV! acaba de firmar acordo para a cobertura da 25ª edição Rally dos Sertões, que vai acontecer entre os dias 19 e 26 de agosto. Serão 2.793 km entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Ao vivo

O canal TNT, com exclusividade para o Brasil, fará a transmissão do Emmy Awards, dia 19 de setembro, a partir das 21 horas. É aquele que premia as principais produções para TV - séries, minisséries e filmes, seus atores e atrizes. Apresentação de Domingas Person e tapete vermelho a cargo de Carol Ribeiro.

Gozado isso

Como consequência das lamentáveis cenas pós-Vasco e Flamengo, no sábado, interditaram São Januário. É de morrer de rir. O estádio pode até não ter condições de receber um jogo daquele tamanho, mas responsabilizar o patrimônio e não punir os baderneiros ou criminosos é brincadeira.

Indefinido

A equipe do 'Domingão' pretende contar com Silvio de Abreu no júri da segunda temporada do 'Show dos Famosos' em 2018. O convite está feito. Aceitar ou não, passa a depender do seu trabalho na Teledramaturgia. Cláudia Raia e Miguel Falabella, idem, na mesma data.

Operação mutirão — Ana Flávia Cavalcanti é a diretora Dora em 'Malhação: Viva a Diferença'. No capítulo desta quinta-feira, ela e um grupo de alunos vão comandar um mutirão para salvar a escola, destruída depois que uma intensa tempestade atinge São Paulo e faz o teto da instituição desabar.

Bate – Rebate

Assim como acontece no esporte, no decorrer do tempo, muito pouco tempo, será intensificado o intercâmbio entre Globo e GloboNews no jornalismo.

Margareth Boury, autora, de tantos trabalhos na Globo e na Record, está em negociações com a Netflix.

Salcy Lima, que já faz parte da equipe, é a mais cotada na Record para ocupar a cadeira de Carla Cecato na apresentação do 'Fala Brasil'.

A partir do dia 19, às 20h20, a Band voltará a exibir a novela 'Mil e Uma Noites', mas numa versão mais reduzida...

... Fará 'sala de espera' para a próxima turca, 'Amor Proibido'.

No último dia 6, a exibição da polêmica cena da troca de bebês em 'Por Amor', no Viva, foi a maior audiência da novela até aqui.

... Em se tratando de público feminino, alcançou a liderança na TV paga, em São Paulo.

Record também já confirma a estreia da novela 'Belaventura', dia 25, substituindo 'A Escrava Isaura'.

· “Eu Não Sou Seu Negro” estreia sábado no Canal Philos para acalorar as discussões sobre racismo...

· ... Documentário narrado por Samuel L. Jackson e direção de Raoul Peck.

C´est fini

Amora Mautner é o nome mais forte para dirigir a próxima novela de Duca Rachid e Thelma Guedes na Globo, 'Travessia'. Uma estreia marcada para 2018, na faixa das seis. E é claro que Bruno Gagliasso, se estiver disponível, viverá um dos principais papéis. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!