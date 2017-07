Coritiba terá mudanças para o próximo jogo

Carleto: lateral será titular contra o Avaí (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba terá mudanças na escalação para o próximo jogo, que será quinta-feira (dia 13), contra o Avaí, em Florianópolis. O lateral-esquerdo William Matheus cumpre suspensão automática pela expulsão na partida com o Sport, na segunda-feira.

O volante Jonas cumpriu suspensão na última rodada e provavelmente será titular. As dúvidas são os meias Galdezani e Tiago Real, que deixaram o campo com fortes dores na segunda-feira.

O zagueiro Werley, que não enfrentou o Sport, também segue como dúvida. Se não tiver condições, Walisson Maia continua como titular.

A opção para o lugar de William Matheus é Carleto.

Os volantes Alan Santos e João Paulo seguem fora, em recuperação.

“Temos que ver em que estado os nossos atletas se encontram, a questão clínica e o desgaste. A questão do William Matheus, sabemos que temos o Carleto no mesmo nível”, disse o técnico Pachequinho.

A provável escalação para quinta-feira é Wilson; Rodrigo Ramos, Werley (Walisson Maia), Márcio e Carleto; Jonas, Anderson, Tomas Bastos e Rildo; Henrique Almeida e Kleber.

O atacante Kleber será julgado pelo Pleno (instância máxima) do STJD na quinta-feira. Ele vem jogando com base em efeito suspensivo, que anula provisoriamente a suspensão de 15 jogos. O efeito suspensivo ainda terá validade para o jogo de quinta-feira. Só a partir de sexta-feira ele voltará a cumprir a punição (desde que ela seja mantida).

Sobre a permanência de Pachequinho no cargo, o diretor de futebol do Coritiba, Alex Brasil, tentou manter a tranquilidade. “Falo por mim por estar no dia a dia. Tem que ter tranquilidade para continuar o trabalho”, disse o dirigente, para a rádio Banda B. “A gente confia no trabalho do Pachequinho. É apenas uma fase e esperamos que na próxima quinta-feira possamos sair dessa situação”, declarou.