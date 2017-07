Mostra celebra o cinema mexicano

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de hoje até domingo, a Mostra de Cinema Mexicano Contemporâneo, uma seleção de filmes inéditos no circuito comercial. A programação reúne 16 produções de diferentes gêneros, além de debates acerca dos temas. Os ingressos custam R$ 4 e R$ 2 e serão vendidos nos dias das exibições. A programação exibe 13 longas e três curtas.

Na abertura, hoje, quando será exibido “Te Prometo Anarquia”, às 18h30, o diretor Julio Hernández Cordón estará presente e poderá conversar com o público. O cineasta também compõe a mesa de debate “Cinema mexicano contemporâneo e aproximações com a América Latina”, marcado para sexta-feira (14), às 19h30, com mediação do curador Mateus Nagime. A mesa ainda terá a presença de Rafael Urban (cineasta e pesquisador) e Solange Stecz (pesquisadora).

Entre títulos reconhecidos pela crítica internacional e produções até então restritas ao território mexicano, a mostra apresenta ao público um recorte atual e representativo da produção cinematográfica do país. Além da reflexão sobre o que é peculiar ao México, os filmes trazem questões contemporâneas universais, como família, gênero, ambientalismo, drogas, violência, entre outros temas emergentes.

Serviço

Mostra de Cinema Mexicano Contemporâneo

Onde: Caixa Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba

Quando: De hoje a domingo

Quanto: R$ 4 e R$ 2 (meia)

Programação

Hoje

16h - Nunca Morrer

18h30 - Te Prometo Anarquia

Amanhã

16h - H20MX

18h - O Modelo de Pickman (curta-metragem) e Navalhada

20h - Eu Sou a Felicidade Deste Mundo

Sexta-Feira

16h - Manhã Psicotrópica

18h - Verão de Golias

19h30 - Debate “Cinema Mexicano Contemporâneo e Aproximações com a América Latina”

Sábado

16h - Nuvens Flutuantes (curta-metragem) e Carmim Tropical

18h – A Vida Depois

20h - As Razões do Coração

Domingo

16h - Banho de Vida

18h - Ramona (curta-metragem) e As Lágrimas

20h - O Bom Cristão