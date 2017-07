Eliane Fetzer apresenta espetáculos inéditos

Imperare dança contemporânea (foto: Juliano Peçanha / Divulgação)

O Guairinha recebe hoje dois espetáculos inéditos da coreógrafa gaúcha Eliane Fetzer, dentro do evento “Conexão”. O nome do evento justifica o trânsito livre de Eliane Fetzer por duas áreas distintas da dança: o contemporâneo o e jazz, que neste espetáculo fazem uma composição. Pesquisadora de dança contemporânea e consagrada pelo jazz, Eliane apresenta duas coreografias que mesclam poder e empoderamento feminino, temas em voga e que devem ser discutidos pela arte. Imperare e Dois Olhares possuem, no entanto, uma característica em comum: força, criação de vínculos e fluidez dos movimentos, marcas da obra de Fetzer, que no ano passado comemorou 25 anos de carreira.



SERVIÇO

Espetáculo de dança contemporânea – Conexão

Onde: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Rua XV de Novembro, 971- Centro – Curitiba

Quando: Hoje, às 20h30

Quanto: R$ 20