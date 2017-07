Relespública e Scandurra tocam juntos em Curitiba

Edgard Scandurra (foto: Fabiano Ferreira / Divulgação)

Pela segunda vez no ano, o guitarrista Edgard Scandurra vem a Curitiba para tocar com a banda Relespública, formada por Fabio Elias, Emanuel Moon e Ricardo Bastos. Os curitibanos fãs do guitarrista prepararam um repertório com hits da banda Ira!. Músicas dos discos solos de Edgard e algumas canções da Relespública, conhecidas do público local, também entram nesse setlist. E há espaço para clássicos de suas maiores influências como o The Who, The Jam, The Kinks, Beatles e Stones. Para encerrar a noite, Maria Paraguaya e sua banda Cigarras mostram um novo trabalho autoral. O show será no Empório São Francisco, a partir das 21 horas.



Serviço

Edgard Scandurra e Relespública

Onde: Empório São Francisco (Rua Carlos Cavalcanti, 1138 - São Francisco)

Quando: Hoje, às 21 horas

Quanto: R$20