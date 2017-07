Noite de Hard Rock na capital paranaense

Richie Kotzen: guitarrista começou a carreira no final dos anos 1980 (foto: Divulgação)

Uma das mais esperadas turnês para os fãs de guitarristas de hard rock chega a Curitiba. Com realização da Free Pass Entretenimento, o norte-americano Richie Kotzen desembarca na cidade hoje, com a turnê do seu novo disco “Salting Earth World Tour 2017”. Para completar, o público paranaense terá a chance de assistir também o show do grupo The Dead Daisies, uma das revelações do hard rock nos últimos anos. As apresentações acontecem no palco da Ópera de Arame.

Considerado um dos “Top 5” entre os guitarristas do mundo, Kotzen possui uma sólida carreira solo. O músico americano de 47 anos lançou em abril seu novo álbum, intitulado "Salting Earth". O anterior, "Cannibals", saiu em 2015. O guitarrista começou a carreira no final dos anos 1980. Na década seguinte, tocou em bandas como Poison e Mr. Big. Atualmente integra o power-trio liderado por Mike Portnoy (ex-Dream Theater e Avenged Sevenfold) juntamente com Billy Sheehan (Mr. Big).

The Dead Daisies - Assim como o Winery Dogs, o Dead Daisies é o que se costuma chamar de super grupo, devido à presença de músicos famosos no time. A banda, que já contou com três atuais integrantes do Guns N' Roses: o guitarrista Richard Fortus, o tecladista Dizzy Reed e o baterista Frank Ferrer, agora tem entre seus membros alguns dos melhores rockers do mundo, o guitarrista extremamente talentoso, Doug Aldrich (Whitesnake, Dio), o vocalista John Corabi (Mötley Crüe, The Scream), o baixista Marco Mendoza (Thin Lizzy, Whitesnake), o baterista Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Foreigner) e o fundador da banda, o australiano David Lowy na guitarra base (Red Phoenix, Mink).

SERVIÇO

Richie Kotzen e The Dead Daisies

Onde: Ópera de Arame (R. João Gava, s/nº)

Quando: Hoje. Abertura dos portões: 19h

Início do show The Dead Daisies: 20h30

Início do show Richie Kotzen: 22h

Quanto: de R$ 90 a R$ 460,de acordo com o setor.