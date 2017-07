Botafogo tem Jefferson no gol para encarar o Fluminense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jefferson está mantido no gol do Botafogo para a partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (12), às 21h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do time carioca no empate com o Atlético-MG, no domingo passado, no Engenhão, o goleiro será novamente titular porque o paraguaio Gatito Fernández está com um corte no joelho. A ausência de Gatito é o único problema para o técnico Jair Ventura, que só tem uma dúvida para definir a escalação do Botafogo. Emerson Silva deve ser o escolhido para formar dupla de zaga com Joel Carli. Dessa forma, Igor Rabello vai para o banco de reservas. O Fluminense não tem tanta facilidade para definir o time titular. Abel Braga não poderá contar com o centroavante Henrique Dourado, artilheiro do Brasileiro, por estar suspenso, e com o lateral-esquerdo Léo, perto de acertar transferência para o futebol europeu. O treinador definiu a escalação de Mascarenhas na lateral, enquanto Pedro ganha oportunidade no comando do ataque. Contra o Botafogo, o Fluminense luta para acabar com uma sequência de empates que derrubou a equipe da zona de classificação para a Libertadores. Agora, o time tricolor ocupa a oitava colocação, com 17 pontos. Contudo, já são cinco rodadas sem derrota. O Botafogo também não vive uma maré positiva no Brasileiro. Nos últimos três jogos, apenas um ponto foi conquistado, o que mandou a equipe para a 11ª colocação, com 16 pontos. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique, Mascarenhas; Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa; Wellington Silva, Richarlison, Pedro (Marcos Calazans). T.: Abel Braga BOTAFOGO Jefferson; Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, João Paulo; Rodrigo Pimpão, Roger. T.: Jair Ventura Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro Horário: 21h desta quarta-feira Juiz: Wagner Reway (MT)