Com campanha trágica fora de casa, Cruzeiro visita o Atlético

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogar fora de casa virou um tormento para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A equipe dirigida por Mano Menezes perdeu as últimas quatro partidas que fez como visitante, mas tem nesta quarta-feira (12), às 21h45, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, mais uma chance para reverter a situação. Bahia, Corinthians, Ponte Preta e Atlético-MG foram os algozes do Cruzeiro. Mas, graças ao desempenho no Mineirão, o time vem fazendo uma campanha promissora no Campeonato Brasileiro.

Nas 12 rodadas disputadas, o time celeste ocupa a sétima colocação, com 17 pontos e está a um da zona de classificação para a Libertadores. Para encarar o Atlético-PR, Mano Menezes terá dois desfalques no meio-campo. Hudson, contundido, e Cabral, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, estão fora e devem ser substituídos por Lucas Silva e Henrique. Já o Atlético-PR terá um novo treinador para buscar a recuperação.

Fabiano Soares foi contratado para o lugar de Eduardo Baptista, demitido depois do empate com a Chapecoense na Arena Condá. E para a estreia, o treinador terá time completo. As exceções são o atacante Grafite e o meia Carlos Alberto, que pediram para ter seus contratos rescindidos.

Com essas mudanças, Ederson virou titular absoluto no comando do ataque. Depois de emendar quatro vitórias consecutivas, o Atlético-PR só ganhou um ponto nas duas últimas rodadas e estacionou nos 15 pontos, ocupando o 14º lugar. Até mesmo na Arena da Baixada, a campanha está abaixo da expectativa, com apenas duas vitórias em cinco partidas disputadas.

ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno, Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Lucho González, Nikão, Douglas Coutinho; Ederson. T.: Fabiano Soares

CRUZEIRO Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Murilo, Léo, Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva, Lucas Romero (Elber), Thiago Neves; Alisson, Rafael Sobis. T.: Mano Menezes

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 21h45 desta quarta-feira

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)