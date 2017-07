Ponte Preta e Bahia brigam por recuperação no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ponte Preta e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (12), a partir das 19h30, em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 13ª rodada da competição será no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte não vence há três rodadas —empate com Avaí, e derrotas para Palmeiras e Corinthians. Os ponte-pretanos terminaram a rodada anterior em 13º lugar, com 15 pontos, três a mais que os baianos, na 12ª posição. “Nosso time tem feito bons jogos, mas o resultado que não tem vindo. Temos que procurar esse resultado, para que a torcida volte a nos apoiar. Não tem outra maneira. Só palavras não vão adiantar. O grupo tem que mostrar dentro de campo”, avaliou o volante Jadson. O jejum de vitórias do Bahia é ainda maior. O último triunfo ocorreu no dia 8 de junho, contra o Cruzeiro, pela quinta rodada do Brasileiro. De lá para cá, o time perdeu quatro jogos —contra Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo— e empatou três— diante do Coritiba, Vitória e Fluminense. “Um time com o tamanho do Bahia não pode estar na situação que está. Os jogadores e a comissão estão fazendo de tudo para tirar o time desse momento ruim. [...] A camisa do Bahia não pode brigar no Z-4, é para brigar lá no alto. Por Sul-Americana, ou algo maior”, disse Renê Júnior, volante do Bahia. O técnico Gilson Kleina ainda não definiu os titulares da Ponte por ainda aguardar uma decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O zagueiro Rodrigo e o meia Renato Cajá, punidos, respectivamente, em quatro e duas partidas de suspensão, poderão ter efeito suspensivo concedido nesta quarta. Já a equipe de Jorginho está certa. Os principais desfalques do Bahia são o lateral-esquerdo Armero, com dor no púbis, o zagueiro Éder, que está com virose, e o volante Edson, que segue suspenso por ter cuspido em Kléber, do Coritiba. Os baianos terão ainda o retorno do atacante Allione, que cumpriu suspensão. PONTE PRETA Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo (Kadu) e Fernandinho; Fernando Bob, Jádson, Wendel e Renato Cajá (Léo Artur); Lucca e Emerson Sheik. T.: Gilson Kleina BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis (Juninho Capixaba); Renê Júnior, Matheus Sales, Zé Rafael, Régis e Allione; Rodrigão. T.: Jorginho Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Horário: 19h30 desta quarta Juiz: Rafael Traci (PR)