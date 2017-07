Praça 19 de Dezembro será despichada

Uma equipe da Coordenação de Preservação e Conservação de Acervos da Fundação Cultural de Curitiba fará, a partir da tarde de hoje, o trabalho de remoção de pichações nas obras e painéis artísticos da Praça 19 de Dezembro. A ação será realizada pela Prefeitura em parceria com a Associação Comercial do Paraná, que acionou empresas apoiadoras para fornecimento de equipamentos e material.

Os produtos serão fornecidos pela Performance Econano, empresa de pesquisa e desenvolvimento de produtos nanotecnológicos para limpeza e impermeabilização de superfícies. O removedor a ser utilizado é da Nova Linha Especial da Vonder.

A Praça 19 de Dezembro é marco do centenário de emancipação do Paraná e abriga um conjunto de monumentos formado por obras de importantes artistas paranaenses. De acordo com a coordenadora de Preservação de Acervos da FCC, Cláudia Arioli, a previsão é que o trabalho de remoção das tintas termine na sexta-feira.