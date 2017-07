Um terço dos boletins de morte no PR tem inconsistências

(foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Conselho Regional de Medicina (CRM) e a Unimed Paraná, promoveu na segunda-feira um evento em Curitiba para mostrar a médicos, residentes e demais profissionais de saúde a importância do preenchimento correto da declaração de óbito (DO). O objetivo é reduzir as inconsistências nos documentos. Em 2017, das 32 mil DOs recebidas pela Secretaria da Saúde, 34,9% apresentaram problemas de preenchimento — os mais comuns referem-se à causa da morte.

“Esta é a oportunidade de qualificar o preenchimento correto da declaração de óbito. Este dado é muito importante porque através dele conseguimos traçar um perfil da mortalidade no Estado, entendendo não apenas como nascem, mas também como morrem os paranaenses”, afirmou a superintendente de Vigilância em Saúde da secretaria, Julia Cordellini.

A declaração de óbito possui duas funções. A primeira é servir como base para o cálculo das estatísticas vitais e epidemiológicas. A segunda tem caráter jurídico, pois sem o documento não é possível conseguir a Certidão de Óbito ou fazer o sepultamento de alguém. Em 1976, o Ministério da Saúde padronizou a declaração através de um modelo único a ser utilizado em todo território nacional.