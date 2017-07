Governo reequipa a Defesa Civil

Defesa Civil recebeu novos barcos de resgate (foto: Arnaldo Alves/ANPr)

A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Paraná receberam 207 novas viaturas. A entrega foi feita pelo governador Beto Richa, ontem, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os veículos serão distribuídos para todas as regiões, de acordo com planejamento da Secretaria da Segurança Pública.

Esta foi a segunda grande entrega de viaturas realizada pelo Estado. Há duas semanas foram repassados 466 novos veículos para as forças de segurança, de um lote de 1.100 viaturas que estão sendo adquiridos pelo governo estadual. O investimento total é de R$ 112 milhões.

Para a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil foram entregues, além das 30 viaturas, 160 conjuntos de salvamento em águas rápidas (enxurradas, inundações, cabeça d’água), inclusive barcos, além de 192 conjuntos para busca e resgate em situações emergenciais decorrentes de desastres naturais, como desabamentos, deslizamentos, incêndios, furacões e vendavais.

São embarcações de resgate, cabo de resgate, mosquetão de aço assimétrico, placa de ancoragem, bolsa impermeável, saco impermeável, capacete com lanterna e óculos de proteção, pistola pneumática, miniescavadeira, empilhadeira, entre outros.