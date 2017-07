Inovação em revestimentos

Projeto assinado pela arquiteta Viviane Loyola Projeto assinado pela arquiteta Eliana Cunha

A CASACOR Paraná 2017 chega ao fim e essa é a última semana para conferir a mostra. Sem a menor dúvida, os revestimentos foram os protagonistas desta edição. O “Bar Elementos”, idealização da arquiteta Laryssa Rocha e dos designers de interiores Priscila Mileke e Filipe Dal Posso, busca representar através dos papéis de parede e dos pilares camuflados por pedras a sensação de estar dentro de uma caverna. Recorrer ao revestimento 3D para cobrir uma das paredes foi a estratégia escolhida pelas arquitetas Denise Leal Ribas e Carolina Leal Ribas para estabelecer elegância no “Studio Container”.

A arquiteta Michele Krauspenhar complementou o espaço “Suíte da Moça” com revestimento madeirado, transformando o local em um refúgio aconchegante e delicado. Apostando também no encanto da madeira, a arquiteta Samara Barbosa acrescenta em seu “Home Theather” painéis revestidos em veludo. O uso de tecidos em paredes novamente marca presença no espaço “Estar e Jantar” da arquiteta Viviane Loyola, que também apostou no mármore Ariston, da NPK, para um décor elegante. Sofisticado, o papel de parede no teto foi a aposta das arquitetas Fernanda Menosso Raitani e Flávia Meyer, juntamente com a designer Priscila Gabrielly para a “Sala de Troféus”, revestida também em mobiliário preto com pinceladas de verde petróleo.

No espaço “Mels Brushes Home Fragrances”, da arquiteta Eliana Cunha, as pastilhas de madeira instaladas pela Formighieri Pisos & Móveis, atrás do balcão central, destacam-se pela irreverência das tonalidades, transmitindo requinte e beleza rústica. Ao redor das pastilhas, o revestimento em couro ecológico da Adornié Ambientes complementa de forma sofisticada. A designer Jane Rocha e a arquiteta Suzane Simon assinam o Hall de Circulação e Toillette Social, revestido com uma parede retroiluminada e aplicação do Wovin Wall, da 3Form, instalado pela Sunfix Proteção Solar e Acabamentos.

Trazendo o jardim vertical para a área interna, as placas de gesso em 3D deixam ainda mais charmoso o projeto Living Principal, das arquitetas Ana Cláudia Marini e Camila Martinez. A Brinquedoteca e Parquinho Infantil, da arquiteta Jaqueline Siebert, apresenta um jogo de xadrez montado com revestimentos. O lúdico tabuleiro é todo desenhado com a composição quadriculada dos porcelanatos Wire Black e Wire Gris, da Impermix.