Ministério quer zerar fila de cirurgia para bebês cardiopatas

O Ministério da Saúde quer zerar em um ano a fila de espera por cirurgias cardíacas para bebês de até um ano de idade que tenham cardiopatia congênita. De acordo com o ministro da pasta, Ricardo Barros, o orçamento para esse tipo de procedimento aumentará de R$ 52,2 milhões para R$ 91,5 milhões, o que representa um crescimento de 75,2% e inclui também crianças e adolescentes.

O anúncio ocorreu durante o lançamento do Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, realizado ontem, no Instituto do Coração (Incor), do Hospital de Clínicas de São Paulo. Com o incremento, a meta é aumentar em mais de 30% o número de cirurgias, indo de 9,2 mil para 12,6 mil por ano.