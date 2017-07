Pior mandante, Vitória recebe o Vasco, um dos piores visitantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barradão, em Salvador, será palco nesta quarta-feira (12) de um duelo, no mínimo, curioso: o pior mandante contra um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. Vitória e Vasco se enfrentam a partir das 21h45, em partida válida pela 13ª rodada da competição. Em seis jogos em casa, o time baiano perdeu três vezes, empatou duas e venceu apenas uma. Já os vascaínos somaram só um ponto atuando fora de seus domínios, no empate em 2 a 2 com o Coritiba —o desempenho como visitante é parecido com o do vice-lanterna São Paulo e só é melhor que o do último colocado, o Atlético-GO. A péssima campanha do Vitória em seu estádio se reflete em sua posição na tabela —a equipe está na zona de rebaixamento, é a 17ª colocada e somou 12 pontos. A posição do Vasco, que ao menos venceu cinco dos sete jogos em São Januário, também faz jus aos altos e baixos na competição: é o décimo, com 16 pontos. “O Vitória é uma equipe interessante, boa, mas temos nossas armas e buscaremos mostrar que sabemos jogar num campo difícil, como é o caso do Barradão. Estamos preparados para superar as dificuldades e fazer uma boa partida, atuando de igual para igual”, projetou o técnico vascaíno, Milton Mendes. O principal desfalque do Vitória para a partida é o volante Willian Farias, diagnosticado com uma lesão no joelho direito. Quem deve assumir a vaga é Uillian Correia, autor do gol da vitória contra o Atlético-GO, na rodada anterior. Já o Vasco tem uma série de desfalques. O meia Nenê, o zagueiro Paulão e o lateral-direito Gilberto estão suspensos. O atacante Luis Fabiano foi vetado pelo departamento médico por causa de dores no quadril. Além deles, o volante Douglas, com um problema no tornozelo, é dúvida. VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Ramon e Thallyson; Uillian Correia, Carlos Eduardo, Cleiton Xavier, Uillian Correia; David e André Lima. T.: Alexandre Gallo VASCO Martín Silva; Madson, Rafael, Jomar e Ramon; Jean, Wellington (Douglas), Yago Pikachu, Wagner e Escudero; Thalles. T.: Milton Mendes Estádio: Barradão, em Salvador Horário: 21h45 desta quarta Juiz: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)