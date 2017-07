Paranaguá faz parceria com a Nasa no combate ao 'Aedes'

No dia 4 de julho, a Prefeitura de Paranaguá junto com representantes do projeto Globe Brasil, firmou uma parceria inédita entre a Nasa (a agência espacial dos Estados Unidos), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) Litoral e a Agência Espacial Brasileira (AEB) que envolve professores e alunos de escolas públicas de Paranaguá e do Litoral na coleta de dados para combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya.

O programa consiste na disponibilização de um aplicativo para celular gratuito, com kits de coleta e análise do vetor, onde é possível cadastrar pontos de proliferação em tempo real de todo o município por meio de celular por estudantes e educadores de escolas públicas e da UFPR.

"É um projeto inédito no Brasil com um suporte incrível da Nasa e AEB, que está sendo realizado em Paranaguá, Rio de Janeiro e São José dos Campos, em São Paulo", diz o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque.

Por meio de um kit repassado pelo projeto, há materiais para coleta e até um mini-microscópio para ser acoplado ao celular, que permite uma visão amplificada da larva e apuração da fase de proliferação. A análise de larvas e criadouros é feita pelo aplicativo, que não precisa necessariamente de utilização da internet para cadastro, podendo enviar os arquivos posteriormente com uso de wifi ou dados móveis.