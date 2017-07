Representantes da 2ª Regional de Saúde, do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde da Lapa e de Contenda, estiveram reunidos, ontem, com profissionais da rede de saúde de Araucária para discutir uma possível pactuação para reorganização do atendimento de algumas demandas da região no setor de urgência e emergência. O encontro ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura de Araucária.

Na ocasião foi apresentado um mapeamento das estruturas de porta de entrada de saúde na microrregião sudoeste da 2ª Regional de Saúde, avaliando serviços, número de atendimentos, custos, fluxo (quem exporta atendimento e quem absorve a demanda de outros municípios), dentre outros assuntos. O objetivo é melhorar o sistema, garantindo acesso e qualidade de atendimento (estrutura física, de equipamentos e reduzir tempo de resposta).

A pedido do Estado, os municípios se comprometeram a rever algumas questões e deverão fazer propostas para readequação do sistema regional de saúde, o que futuramente deverá ser pactuado na Comissão de Intergestores Bipartite (CIB) por meio de um acordo.