Madonna inaugura unidade pediátrica em hospital no Maláui

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna esteve no Maláui, nesta terça (11), para inaugurar a ala pediátrica do hospital Queen Elizabeth, que fica na cidade de Blantyre. Com 50 leitos e três salas de cirurgia, a nova área foi financiada pela cantora e recebeu o nome de um de seus filhos, Mercy James. Mercy e David Banda, ambos atualmente com 11 anos de idade, foram adotados por Madonna no Maláui em 2006 e 2009, respectivamente. Em fevereiro ela adotou no país as gêmeas Estere e Stelle. A cantora é mãe biológica de Lourdes Maria, de 20 anos, e Rocco Ritchie, de 16.