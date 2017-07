WhatsApp permite envio de qualquer tipo de arquivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp começou a liberar uma atualização que permite enviar dados em qualquer extensão, desde que com limite de tamanho de 100 MB (Android, sistema do Google) e 128 MB (iOS, sistema do iPhone, da Apple). Desde o ano passado, o aplicativo passou a liberar documentos nos formatos pdf e doc, além de fotos, vídeo e áudio. Agora, está permitindo enviar qualquer outro formato de arquivo, como ppt (PowerPoint), apk (aplicativos) e rar (compactados). A novidade está sendo liberada aos poucos para os usuários do aplicativo que pertence ao Facebook. No momento, nem todos conseguem acessar a atualização. A nova versão do aplicativo também permite enviar fotos em alta qualidade, sem que elas sejam reduzidas, como acontecia antes.