Keirrison volta ao Coritiba após retirar ação judicial

Keirrison: atacante está de volta ao Coritiba (foto: Arquivo Bem Paraná)

O centroavante Keirrison, 28 anos, está de volta ao Coritiba. Ele fez um acordo com a diretoria do clube. O jogador retirou uma ação na Justiça contra o clube. A dívida trabalhista era de R$ 3,6 milhões. Ele aceitou reduzir para R$ 3 milhões esse valor. E essa quantia agora será paga em 36 parcelas de R$ 83 mil.

Além disso, o atacante ganhará salário mensal de R$ 15 mil – será um dos mais baixos do elenco do Coxa.

A ação trabalhista reivindicava valores relativos à direito de imagem não pagos entre 2012 e 2015, quando defendeu o Coritiba. Ele também pedia uma indenização por danos morais por críticas públicas do então diretor de futebol do clube, Valdir Barbosa.

Enrte 2012 e 2015, Keirrison disputou 39 jogos e marcou seis gols.

Em 2017, o atacante estava no Arouca, de Portugal. No clube português, só participou de duas partidas – entrou aos 45 do 2º tempo contra o Vitória de Setúbal e aos 42 do 2º contra o Estoril.

Em 2016, porém, foi útil para o Londrina. Pelo clube paranaense, marcou 8 gols em 30 jogos.

No Coritiba, Keirrison disputará posição com Kleber, Henrique Almeida e Alecsandro. Os velocistas Filigrana, Getterson e Iago Dias também podem ser improvisados como centroavante.