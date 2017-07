Trump Jr. divulga e-mail com oferta da Rússia

Estados Unidos — Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou, em seu perfil no Twitter, um e-mail trocado com o publicitário Rob Goldstone, o qual mostra que o governo da Rússia tentou fornecer informações comprometedoras sobre a democrata Hillary Clinton à campanha de Trump. “Para ser totalmente transparente, estou liberando todos os meus e-mails com Rob Goldstone sobre a reunião que tive em 9 de junho de 2016”, disse Trump Jr. em um comunicado publicado no Twitter. “Para colocar isso em contexto, isso ocorreu antes que a atual febre russa entrasse em vigor.” Nos últimos dias, a imprensa americana havia divulgado que Trump Jr. e outros integrantes da equipe de governo do republicano, como Jared Kushner, genro do presidente, e o chefe da campanha, Paul Manafort, haviam se encontrado com a advogada russa Natalia Veselnitskaya, por intermédio de Goldstone, para a obtenção de supostas informações comprometedoras sobre Hillary Clinton, que concorreu com Trump à Casa Branca no ano passado.

Prisão

Peru — A Procuradoria Geral do Peru pediu a prisão do ex-presidente Ollanta Humala e de sua mulher, Nadine Heredia, por lavagem de dinheiro e acusações de conspiração ligadas ao escândalo de corrupção envolvendo os trabalhos da Odebrecht no país. O procurador German Juarez afirmou que pediu a um juiz que prenda Humala e a ex-primeira-dama por 18 meses. O pedido tem como base testemunhos da Odebrecht, que afirmou ter contribuído ilegalmente com US$ 3 milhões para a campanha presidencial de Humala em 2011.

Queda

Estados Unidos — A queda de um avião militar na área rural do Estado do Mississippi, nos Estados Unidos, na segunda-feira, matou ao menos 16 pessoas que estavam a bordo, segundo autoridades locais. Destroços de um KC-130 do Corpo de Fuzileiros Navais se espalharam por uma grande área no condado de Leflore, no delta do Rio Mississippi. Uma porta-voz dos Fuzileiros Navais confirmou um “incidente” com a aeronave, mas não forneceu detalhes. O KC-130 é utilizado para abastecer outros aviões durante o voo.

Assassinato

Venezuela — O candidato à Assembleia Nacional Constituinte (ANC) da Venezuela, José Luis Rivas Aranguren, representante do setor trabalhista, foi assassinado a tiros na segunda-feira à tarde no estado de Aragua durante um ato de campanha. No momento em que Aranguren começava a realizar um discurso, uma pessoa misturada ao público disparou a arma contra o líder e, posteriormente, fugiu do lugar, informou a emissora Telesur. Vários candidatos à ANC estavam presentes durante o incidente, ocorrido no município de Girardot.

Vitória

Iraque — Milhares de iraquianos comemoram nas ruas de Bagdá a vitória histórica sobre os militantes extremistas do Estado Islâmico na cidade de Mosul. Desde segunda-feira, após o anúncio oficial da vitória, longas filas de carros de civis decorados com rosas, buzinam e percorrem as principais ruas da capital iraquiana, enquanto centenas de pessoas em grupos levantavam bandeiras do país, dançam e cantam canções de vitória e se cumprimental em muitos bairros de Bagdá, incluindo Tahrir Square Mansour e distritos de Bagdá al-Jadida.