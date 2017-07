Após acordo, Paris e Los Angeles ficarão com Jogos de 2024 e 2028

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O COI (Comitê Olímpico Internacional) decidiu nesta terça-feira (11), em evento em Lausanne (Suíça), que anunciará em setembro as sedes dos Jogos de 2024 e 2028. As definições ocorrerão em sessão da entidade em Lima, no Peru, no dia 13 de setembro. Paris e Los Angeles são as cidades concorrentes e que agora, portanto, vão receber o megaevento esportivo. Resta saber qual ficará com cada edição. O mais provável é que a capital francesa receba a Olimpíada em 2024, e a metrópole americana os Jogos seguintes. Cada uma delas já recebeu os Jogos Olímpicos duas vezes --Paris em 1900 e 1924 e Los Angeles em 1932 e 1984. Londres é quem mais vezes abrigou o evento (em 1908, 1948 e em 2012). Inicialmente, o COI escolheria em setembro somente a sede de 2024 -a eleição para definir a cidade olímpica de 2028 ocorreria só em 2021. Porém, como o número de cidades interessadas em hospedar os Jogos Olímpicos tem decaído a cada ciclo, o comitê abriu a exceção por ter duas candidaturas fortes. A saída representou um alívio para o COI e o fim de uma política de levar a competição a novos locais, cujo ápice foi a edição dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. Os Jogos de 2020 serão em Tóquio, que foi sede em 1964. Na corrida pela Olimpíada de 2024, Hamburgo, Roma e Budapeste deixaram a disputa por problema financeiro ou por desaprovação popular. "Garantir a estabilidade dos Jogos Olímpicos por 11 anos é algo extraordinário", afirmou o presidente do COI, o alemão Thomas Bach. Durante entrevista coletiva, ele foi ladeado pelos prefeitos de Los Angeles (Eric Garcetti) e de Paris (Anne Hidalgo) no evento. O presidente francês, Emmanuel Macron, também compareceu à solenidade. "Os valores olímpicos são os nossos valores. Eles estão ameaçados, sendo questionados por muitos hoje, então é o melhor momento para defendê-los", disse Macron depois de apresentar a candidatura de Paris ao COI.