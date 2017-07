SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezesseis militares morreram na queda de um avião de transporte do corpo de Fuzileiros (Marines) na segunda-feira (10) no estado americano do Mississippi. "Um avião KC-130, utilizado para o abastecimento de combustível e transporte de tropas caiu perto do condado de LeFlore, Mississippi", afimou o Exército americano em nota. Um porta-voz dos Marines indicou que a causa do acidente está sendo investigada. A aeronave havia decolado da base aérea de Cherry Point, na Carolina do Norte, e teria desaparecido dos radares de controle aéreo após entrar no espaço aéreo do Mississippi. Não houve sobreviventes, indicou o diretor do serviço de emergência do condado de LeFlore, ressaltando que o local da queda ainda é perigoso devido à presença de combustível.