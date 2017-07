Risotos e até lamen têm festival

Outras casas que estão apostando no formato é o Tuna, restaurante japonês. Até o dia 19 de junho quem for à casa pode conhecer o Festival de Lamens. Com valor fixo em R$ 35, os preparos estão disponíveis durante o jantar. São quatro opções de lamens: Shoyu Lamen (Caldo a base de frango temperado com shoyu, copa lombo, cebolinha, ovo, wakame e ague), Misso Lamen (Caldo a base de frango temperado com misso, copa lombo, cebolinha, wakame e tofu), Kare Lamen (Caldo a base de legumes e especiarias, shitake grelhado, moyashi, wakame, tofu, ovo e cebolinha) e Kara Misso Lamen (Caldo apimentado a base de frango temperado com misso, barriga de porco, ovo, cebolinha, nori e acelga).

O Tuna fica na Rua Heitor Stockler de França nº 396, no bairro Centro Cívico. O Festival de Lamens é realizado de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Mais informações pelo telefone (41) 3532-5002 ou pelo site www.tunarestaurante.com.br.

Para quem gosta de cozinha brasileira, o Mukeka Cozinha Brasileira lançou um menu inédito, com o preço fixo de R$ 39,90, que trará entrada, prato principal e sobremesa durante o jantar. O cardápio é formado por Brusqueta com vinagrete de mexilhão (entrada), Fetuccine na manteiga e sálvia com ragu de cordeiro (prato principal) e Pudim de leite e caramelo com flor de sal (sobremesa).

O Mukeka Cozinha Brasileira fica na Rua Machado de Assis, (nº 417), no bairro Juvevê, e funciona durante o almoço, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30, e aos sábados e domingos, das 12 às 16 horas; e durante o jantar, de segunda a domingo, das 19 às 23 horas. Mais informações no site www.mukekarestaurante.com.br.

Entre os dias 28 de junho e 14 de julho, a Osteria Donna Lena promove a primeira edição do Festival de Risotos. São preparos especiais, que serão comercializados por R$ 50. A Osteria Donna Lena fica na Rua Recife (nº 220), no bairro Cabral. O Festival de Risotos será realizado de terça a sábado, das 19h às 00h. Mais informações pelo telefone (41) 3022-5392 ou no site www.osteriadonnalena.com.br.